İstanbul'da ehliyetsiz sürücü dehşeti! Tam gaz durağa daldı, bir kişiyi yaralayıp serbest kaldı!

İstanbul Büyükçekmece'de 20 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.A., kontrolsüz çıktığı caddede durağa dalarak 55 yaşındaki N.K.'yi ağır yaraladı. Güvenlik kameralarına yansıyan feci kazanın ardından sürücünün babası suçu üstlenmeye çalışsa da gerçek, görgü tanıklarının ifadeleriyle ortaya çıktı. Yaralı adam yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, ehliyetsiz sürücünün serbest bırakılması ailenin tepkisine neden oldu.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Murat Çeşme Mahallesi'nde 29 Mayıs Cuma günü saat 15.30 sıralarında meydana gelen korkunç trafik kazası, ihmaller zincirini gözler önüne serdi.

Ailesine ait araçla trafiğe çıkan 20 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.A., ara sokaktan ana caddeye kontrolsüz bir şekilde fırlayınca arkadan gelen başka bir aracın çarpmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, o esnada otobüs durağında bekleyen 55 yaşındaki N.K.'ye çarparak metrelerce sürükledi.

Ağır yaralanan N.K., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan kaza, mahallede büyük paniğe neden oldu.

Görgü Tanıkları "Baba Suçu Üstlendi" Oyununu Bozdu

Kazanın hemen ardından akılalmaz bir olay yaşandı. Feci olayın şokuyla araçtan inen 20 yaşındaki ehliyetsiz genç T.A.'nın yerine, olay yerine gelen babası suçu üstlenmeye çalıştı. Ancak çevredeki görgü tanıklarının polise verdiği dürüst ifadeler sayesinde bu girişim boşa çıkarıldı ve aracı kullananın T.A. olduğu resmi olarak kayıtlara geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ehliyetsiz genç, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Acılı Evlattan Adalet İsyanı: "Zincirleme Bir Sorumsuzluk Var"

Babası N.K.'nin hastanede riskli bir ameliyat geçirdiğini ve 12 saattir yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini belirten oğlu S.K., sürücünün serbest kalmasına isyan etti.

Yaşananları "zincirleme bir sorumsuzluk" olarak nitelendiren S.K., "Ehliyeti olmayan, trafik kuralları eğitimi almamış 20 yaşındaki bir gence ailesi tarafından araç verilip sokağa çıkarılmasını doğru bulmuyorum. Ortada basit bir ihmal yok. Sorumsuzca, etrafına bakmadan caddeye atladığı için masum bir insan canıyla bedel ödüyor. Babası suçu üstlenmek istedi, şahitler sayesinde yalan olduğu ortaya çıktı. Bütün hukuki süreci başlatacağız ve arkasında duracağız. Tek temennim adaletin tecelli etmesidir." ifadeleriyle yetkililere seslendi.

İHA