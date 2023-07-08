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İstanbul'da ekmeğe dev zam! Hem gramajı düştü, hem zam geldi!

İstanbul'da ekmeğe dev zam! Hem gramajı düştü, hem zam geldi!
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İstanbul'da 230 grama düşürülen ekmek 8 TL'ye yükseldi. Simit ve poğaça 10 TL, açma ise 12 TL oldu.

Asgari ücrete ara zammın yapılmasının ardından zam ve vergi artışları ekmek fiyatlarını da vurdu.

İstanbul'da ekmek kilogramı 35,5 TL'ye yükselirken, 230 gram ekmek 8 TL, simit ve poğaça 10 TL, açma ise 12 TL oldu.

Geçtiğimiz günlerde Un ve Unlu Mamuller Komitesi eski Başkanı Hasan Demir, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada 240 gramlık ekmeğin 230 grama düşürülerek fiyatının 8 TL olmasını, 200 gramlık ekmeğin ise 7 liraya yükseltilmesini beklediklerini söylemişti. 

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