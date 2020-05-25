İstanbul'da ekmek almaya çıkan vatandaşa polis dayağı!

İstanbul’un Eyüp ilçesinin Esentepe Mahallesi’nde akşam saat 22:00 sularında ekmek almak için çıkan Onur. B isimli vatandaş polisler ve bekçilerin şiddeti ile karşılaştı. Evlerinin penceresinden olayı görüp, ayırmak için inen vatandaşlar da polislerin sert tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

Koronavirüs nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanırken, polisin dışarı çıkan vatandaşlara müdahalesi tepki çekti.

Ayrıca Zeytinburnu’nda polisler sokağa çıkma yasağına uymayan yakaladıkları çocukların başlarını yere vurarak ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Eyüp’te ise bekçi ve polislerin sokak arasında vatandaşları darp ettiği ve havaya ateş edildiği görüldü. O anlarda mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Odatv'de yer alan habere göre, İstanbul’un Eyüp ilçesinin Esentepe Mahallesi’nde dün akşam saat 10 sıralarında Onur. B adlı vatandaş iddiasına göre ekmek almaya çıktı. Onur. B. Sokağa çıkma yasağı olduğu gerekçesiyle üç bekçi tarafından durdurulurken, iddiaya göre daha önceden husumeti olduğu bir bekçi ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Onur B.’nin bekçiler tarafından darp edilmeye başladığı ve olayın büyüdüğü iddia edildi. Olay yerine çok sayıda polis intikal ederken yaşananları kameraya kaydeden vatandaşların polis ve bekçilere tepki gösterdiği, polisin silahını kullanarak vatandaşı darp ettiğini söylediği duyuldu.

Polis havaya ateş ederken vatandaşlar "çocuk var" diyerek tepki gösterdi. Ardından aralarında Onur B.’nin de bulunduğu 4 kişi çok sayıda polisin müdahalesiyle gözaltına alındı.