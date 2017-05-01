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  1. 01 Mayıs 2017 13:25

İstanbul'da elektrik kesintisi

Avrupa yakasındaki 11 ilçenin bazı bölgelerinde 3 Mayıs'ta elektrik kesintisine gidilecek

İstanbul'da elektrik kesintisi
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İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere, planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında 3 Mayıs Çarşamba günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Avcılar, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sarıyer ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı sokak, mahalle ve semtlerinde, 3 Mayıs'ta 00.00-18.30 saatlerinde, değişik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları bölümünden ulaşabilir.
 

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