  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 23 Temmuz 2020 18:46

İstanbul'da elektrikli scooter'lar hakkında karar!

İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), İstanbul'da elektrikli scooter'lara yönelik düzenlemeler içeren yönergeyi reddetti.

İstanbul'da elektrikli scooter'lar hakkında karar!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İstanbul'da kullanılan elektrikli scooter'lara getirilecek düzenlemelerle ilgili yönerge İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında reddedildi. 

UKOME'nin geçen ay gerçekleştirilen toplantısında, İstanbul'da ticari olarak kullanılan elektronik kaykaylarla ilgili teklif de görüşülmüş ve yapılan görüşme sonucunda alt komisyona yollanmıştı.

Alt komisyon üyelerinin görüşleri doğrultusunda değişiklikler yapıldı. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında tartışılan "Elektrikli Kaykay Paylaşım Sistemi Yönergesi" oy birliği ile reddedildi.

Yönerge üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla da koordineli çalışma kararı alındı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
elektrik , istanbul , scooter
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM