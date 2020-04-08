İstanbul'da en riskli ilçelerin ortak özellikleri !

Türkiye genelinde tespit edilen corona virüsü vaka sayısı 7 Nisan itibarıyla 34 bini aşarken, tespit edilen vakaların yaklaşık yüzde 60'ına sahip İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler, Bağcılar ve Bayrampaşa'yı en riskli ilçeler olarak sıraladı. Sozcu.com.tr'nin derlediği verilere göre, İstanbul'da bin metrekareye düşen insan sayısının en çok olduğu 10 mahallenin 6'sı Esenler'de bulunuyor. Gelir sıralamasında da 39 ilçe arasında Bayrampaşa 25'nci, Bağcılar 28'nci, Esenler 32'nci sırada yer alıyor.



Corona virüsü vaka sayısı Türkiye genelinde dün itibarıyla 34 bin 109’a ulaşırken, vakaların yaklaşık yüzde 60’ının İstanbul’da olduğu belirtiliyor.

Bu nedenle İstanbul’da salgına karşı daha sıkı tedbirler alınmasını talep eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah katıldığı televizyon programında kentte salgının en yoğun yaşandığı ilçelerin Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa olduğunu açıkladı.

İmamoğlu, “Yoğun yapılaşmanın olduğu yerde, salgının hızı daha yüksek” dedi.

2019 verilerine göre, Bağcılar’da 745 bin, Esenler’de 450 bin, Bayrampaşa’da 247 bin kişi yaşıyor.

İSTANBUL NÜFUS YOĞUNLUĞUNDA AÇIK ARA BİRİNCİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstatistikleri'ne göre, Türkiye'nin 2019 yılında 83 milyon 154 bin 997 olan toplam nüfusunun yüzde 18,7’si, yani 15 milyon 519 bini İstanbul’da yaşıyor.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 108 iken, İstanbul’da bu rakam 2 bin 987. İstanbul’dan sonra nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller sırasıyla 541 kişi ile Kocaeli ve 364 kişi ile İzmir. İstanbul ile diğer iller arasındaki fark çok yüksek.

Nüfus yoğunluğu en yüksek kent olan İstanbul’da bu yoğunluk bazı ilçe ve mahallelerde daha yoğun olarak hissediliyor.

NÜFUS YOĞUNLUĞU EN YÜKSEK 10 MAHALLENİN 6’SI ESENLER’DE



İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin yürüttüğü İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteklediği Mahallem İstanbul projesinin, 2017’de yayımlanan sonuçları, kentteki 39 ilçe ve 959 mahalleye dair önemli sosyo-ekonomik veriler sunuyor.

Bu araştırmanın sonuçlarına göre, İstanbul’da bin metrekareye en çok insan düşen 10 mahallenin 6’sı Esenler ilçesinde bulunuyor.

İstanbul’da bin metrekareye en çok nüfus düşen mahalle 96 kişiyle Zeytinburnu’nun Yeşiltepe mahallesi olurken, bu mahalleyi 90 kişiyle Esenler’in Fatih mahallesi takip ediyor.

Esenler’in Nene Hatun (87), Kazım Karabekir (85), Turgutreis (81), Davutpaşa (80) ve Menderes (76) mahalleleri de İstanbul’da nüfus yoğunluğu en yüksek ilk 10 mahalle arasında bulunuyor.

ESENLER ORTALAMA GELİRİN EN DÜŞÜK OLDUĞU İLÇELERDEN

İmamoğlu’nun salgından en çok etkilenen ilçeler olarak açıkladığı Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa, aynı zamanda aylık ortalama hane halkı gelirinin de en düşük olduğu ilçeler arasında yer alıyor.

Beşiktaş 2016’da 10 bin 560 TL ile İstanbul’un 39 ilçesi arasında aylık ortalama hane halkı gelirinin en yüksek olduğu ilçe olurken, 25 Bayrampaşa 3 bin 480 TL ile 25’nci, Bağcılar 3 bin 197 TL ile 28’nci, Esenler 2 bin 847 TL ile 32. sırada yer aldı.