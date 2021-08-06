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İstanbul'da Erdoğan'ın konvoyunu durdurdular

İstanbul'da Erdoğan'ın konvoyunu durdurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kıldığı cuma namazı sonrası Vahdettin Köşkü'ne geçerken aracı yolda vatandaşlar tarafından durduruldu. Erdoğan vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra yoluna devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kaldırım Caddesi'nde makam aracını durdurarak yol kenarında bekleyen vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden, Şengül Aydın, “Sadece 'duacıyız' dedik, o kadar, arkadaşım da aynı şeyi söyledi. O da bize 'sağ olun, var olun' dedi, o tarz şeyler yani. O kadar heyecanlandım ki, hiçbir şey söyleyemedim, tutulduk" dedi. Songül Ata ise, “Ben çok sık rüyamda görüyorum Tayyip Bey'i. Onu çok sevdiğimi ve sürekli duacı olduğumu söyledim" şeklinde konuştu.  Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. 

DHA

Etiketler recep tayyip erdoğan konvoy istanbul vatandaş
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