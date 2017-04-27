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  1. 27 Nisan 2017 22:54

İstanbul'da feci kaza: 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı

İstanbul'da meydana gelen kazada bir minibüs taksiye çarptı. Kazada 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

İstanbul'da feci kaza: 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı
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İstanbul Maltepe’de meydana gelen kazada karşı şeride geçen minibüs, bir taksiye çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Maltepe D-100 karayolu Fındıklı bağlantı yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, karşı şeride geçerek içerisinde 3 yolcu bulunan bir ticari taksiye çarptı. Kazada taksinin ön kısmı tamamen içine gömülürken, taksinin sürücüsü ve ön koltukta oturan yolcu araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan minibüs sürücüsü ve taksinin arka koltuğunda bulunan iki yolcuyu çevredeki hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda taksi sürücüsü ve ön koltukta oturan yolcu da sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede taksi sürücüsünün ve yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA

minibüs , kaza , maltepe , istanbul