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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
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İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında aktif görevde olan doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Bylock kullanıcısı oldukları, Bankasya da hesap hareketlerinin mevcut olduğu, haklarında örgütün bölge ve mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerine yönelik beyanların olduğu, ankesör/büfe üzerinden örgütsel iletişime uygun aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edilen 19 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1’i kamuda aktif doktor, 1’i kamuda aktif hemşire, 1’i kamudan ihraç hâkim, 1’i kamudan ihraç öğretmen ve avukatların da aralarında bulunduğu 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

DHA

Etiketler istanbul fetö gözaltı
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