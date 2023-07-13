İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde elem ve faaliyet yürüttükleri, örgüt üyeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen, aralarında eski askeri öğrenci, avukat ve örgüte yakın okullarda öğretmen olarak çalışanlarında olduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah yapılan operasyonla şüphelilerden 9'u yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şüphelinin de yurtdışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA