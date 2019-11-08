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  3. 08 Kasım 2019 20:42

İstanbul'da FETÖ'nün ''Tıp imamı'' tutuklandı

İstanbul'da gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde "tıp imamı" Bülent Aydın, tutuklandı. Firari Bülent Aydın'ın sahte kimlikle yakalandığı belirtildi.

İstanbul'da FETÖ'nün ''Tıp imamı'' tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığınca, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, 6 Ekim'de Beylikdüzü'nde "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenlendi.

SAHTE KİMLİKLE GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, örgütün sözde tıp akademisyenleri ve doktorlarından sorumlu olan firari Bülent Aydın, kayınbiraderi adına düzenlenmiş sahte kimlikle gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıkan Aydın, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 

AA

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