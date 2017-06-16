İstanbul’da FETÖ'ye şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyona çok sayıda sivil ekip destek verdi. Ekipler tarafından önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İstanbul genelinde yapılan operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmedi.









