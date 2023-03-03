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İstanbul'da Finans Merkezi'nde yangın

İstanbul'da Finans Merkezi'nde yangın
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İstanbul'da Ümraniye Ümraniye Finans Merkezi’nde yangın çıktı, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ümraniye'de inşaatı devam eden finans merkezindeki bir binanın 51'inci katında bulunan aküde yanma meydana geldi. Yangın söndürülürken, yangının çıktığı bina havadan görüntülendi.

Olay, Ümraniye'de yapımı devam eden finans merkezindeki bir binada saat 12.20 sıralarında yaşandı. Çok katlı binanın 51'inci katında bulunan aküde yanma meydana geldi. Çevreye yayılan dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın çıktığı bina dron ile görüntülendi.

Etiketler finans merkezi ümraniye yangın istanbul
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