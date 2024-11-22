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İstanbul'da fırtına alarmı: Bazı uçuşlar iptal edildi

İstanbul'da fırtına alarmı: Bazı uçuşlar iptal edildi
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İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın yapılması planlanan uçuşların bir kısmı iptal edildi.

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 15.00'e kadar yapılması planlanan uçuşların bir kısmı gerçekleştirilemeyecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla yarın saat 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiyesinde bulunuldu.

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Etiketler iptal sabiha gökçen havalimanı uçuş
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