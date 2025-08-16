  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da fırtına alarmı: ''Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın''

İstanbul'da fırtına alarmı: ''Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın''

İstanbul'da fırtına alarmı: ''Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın''
Güncelleme:

İstanbul Valiliği ve AKOM’un şiddetli rüzgar uyarılarının ardından kentte şiddetli poyraz etkili olmaya başladı. Fırtına nedeniyle ağaç devrilme riski bulunan Gülhane Parkı’na girişler geçici süreyle kapatıldı. Parka gelen ziyaretçiler geri çevrildi.

Sabah saatlerinden itibaren yer yer şiddetli rüzgarın etkili olduğu İstanbul'da, Gülhane Parkı ağaç devrilme riski nedeniyle geçici süreliğine kapatıldı.

PARK GİRİŞLERİ KAPATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, olası tehlikelere karşı önlem alındığını, Gülhane Parkı’nın ağaç devrilmesi riski nedeniyle geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Parka gelen ziyaretçiler, görevliler tarafından kapıdan geri çevrilirken, risk geçene kadar girişlerin yasaklandığı duyuruldu. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, rüzgarın gün boyunca 40 ile 60 kilometre hızla eseceği, yer yer 80 kilometreye kadar çıkabileceği bildirildi. İstanbul Valiliği, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı.

FIRTINA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRACAK

AKOM’dan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli poyrazın akşam saatlerinde şiddetini artıracağı belirtildi. Açıklamada, kısa süreli ve şiddetli fırtına dalgaları ile sağanak yağışın kent genelinde etkili olabileceği, deniz ulaşımında iptaller ve gecikmelerin yaşanabileceği ifade edildi.

Vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.

text-ad
Etiketler istanbul fırtına gülhane parkı gülhane
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ensesine saplanmış bıçakla soluğu hastanenin acil servisinde aldı! Ensesine saplanmış bıçakla soluğu hastanenin acil servisinde aldı! 20 yaşındaki cani, eşinin 16 yaşındaki eski nişanlısını öldürdü 20 yaşındaki cani, eşinin 16 yaşındaki eski nişanlısını öldürdü Ünlü deprem uzmanı 3 fay hattını işaret ederek ''bir şehrin kaderi bu 3 faya bağlı'' dedi Ünlü deprem uzmanı 3 fay hattını işaret ederek ''bir şehrin kaderi bu 3 faya bağlı'' dedi WhatsApp dinlenebiliyor mu? sorusunun yanıtı herkesi şoke etti! WhatsApp dinlenebiliyor mu? sorusunun yanıtı herkesi şoke etti! Survivor'un sevilen yarışmacısı evlendi... Yaz dizisi tadında görüntüler mest etti! Survivor'un sevilen yarışmacısı evlendi... Yaz dizisi tadında görüntüler mest etti! Toplu ulaşım zamlandı, aktarma ve Halk Taşıt uygulaması kaldırıldı Toplu ulaşım zamlandı, aktarma ve Halk Taşıt uygulaması kaldırıldı İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak mahkemelik oldu İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak mahkemelik oldu Öldüresiye darp edilen kadın mahkemede kendini evire çevire döven erkekleri affetti! Öldüresiye darp edilen kadın mahkemede kendini evire çevire döven erkekleri affetti! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama: 15 milyon kişiye SMS gönderilecek! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama: 15 milyon kişiye SMS gönderilecek! TSK'da YAŞ kararları sonrası olay iddia: ''Orgeneral emeklilik dilekçesi verdi!'' TSK'da YAŞ kararları sonrası olay iddia: ''Orgeneral emeklilik dilekçesi verdi!''
Değişimi de taciz itirafı da olay olmuştu... Takipçisine verdiği yanıt dikkat çekti... Değişimi de taciz itirafı da olay olmuştu... Takipçisine verdiği yanıt dikkat çekti... Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur teğmen oldu AK Partili isimden AK Partililere dikkat çeken Erdoğan uyarısı: ''Vitrin süsü mü ?'' AK Partili isimden AK Partililere dikkat çeken Erdoğan uyarısı: ''Vitrin süsü mü ?'' 6,1 büyüklüğündeki depremin Balıkesir'deki hasar bilançosu belli oldu 6,1 büyüklüğündeki depremin Balıkesir'deki hasar bilançosu belli oldu Transfer yasağı kalkan Süper Lig'in flaş ekibinin 10 transferinin tamamı yabancı Transfer yasağı kalkan Süper Lig'in flaş ekibinin 10 transferinin tamamı yabancı ''Cushing Sendromu''na yakalanan Türkan Şoray'ın sağlık durumunu kızı Yağmur Ünal açıkladı ''Cushing Sendromu''na yakalanan Türkan Şoray'ın sağlık durumunu kızı Yağmur Ünal açıkladı AK Partili eski milletvekili hayatını kaybetti, 1 kişi gözaltında! AK Partili eski milletvekili hayatını kaybetti, 1 kişi gözaltında! CHP'den AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğini bozdu CHP'den AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğini bozdu İBB'den tarihi yarımada için tarihi adım: Araç trafiği azaltılacak, yollar yayaların olacak! İBB'den tarihi yarımada için tarihi adım: Araç trafiği azaltılacak, yollar yayaların olacak! Survivor adasını sessiz sedasız terk eden Hikmet Tuğsuz bakın nereden çıktı Survivor adasını sessiz sedasız terk eden Hikmet Tuğsuz bakın nereden çıktı