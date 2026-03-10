İstanbul'da forex vurguncularına dev operasyon: 140 gözaltı

  1. Anasayfa
İstanbul’da yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 140 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik yürüttükleri teknik ve saha çalışmalarında, Sarıyer'de yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yapıldığını belirledi. Şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla yurt dışı bağlantılı dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında delillerin toplanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama ve el koyma kararının ardından 10 Mart'ta düzenlenen operasyonda 50’si kadın, toplam 140 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 74’ünün yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Ele geçirilen dijital materyallerde yapılan ilk incelemede şüphelilerin 'Bit Finance', 'Narafx', 'Ngbackoffice.pro' ve 'Hedef.ui' isimleri altında yatırım dolandırıcılığı yaptıkları değerlendirildi. Polis ekiplerinin çalışması sürüyor. 

