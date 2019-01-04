Dolar kritik seviyede ! İşte günün ilk rakamları
Dolar kritik seviyede ! İşte günün ilk rakamları
Apple tepetaklak ! Milyarlarca dolar eridi
Apple tepetaklak ! Milyarlarca dolar eridi
Pendik açıklarında gemi yangını ! Alevler yükseliyor
Pendik açıklarında gemi yangını ! Alevler yükseliyor
Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
Türk ve ABD yetkililerinden kritik FETÖ toplantısı
Türk ve ABD yetkililerinden kritik FETÖ toplantısı
Eğitime kar engeli ! Bazı illerde okullar tatil edildi
Eğitime kar engeli ! Bazı illerde okullar tatil edildi
ABD'de yargılanan Hakan Atilla davasında yeni gelişme
ABD'de yargılanan Hakan Atilla davasında yeni gelişme
Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı ! İşte şanslı numaralar...
Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı ! İşte şanslı numaralar...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Ocak 2019 07:13

İstanbul’da gece beklenen kar yağışı sabah başladı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

İstanbul’da gece beklenen kar yağışı sabah başladı
A+ A-

İstanbul için Meteoroloji'den gelen 'kar yağışı uyarısı' üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kar küreme araçları ve teçhizatlarıyla alarm durumuna geçti.

Yetkililer, gece boyunca hazır bekledi. Ancak İstanbullular, kar yağışı yerine, sağnak yağmurla karşılaştı. Gece saatlerinde başlayan yağış, sabaha kadar devam etti.

KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı başladı.Beylikdüzü ve çevre ilçelerde kar yağışı görüldü. Kar yağışının yanı sıra şiddetli rüzgar da etkili oldu. İşe gitmeye çalışan vatandaşlar kar yağışı ve zaman zaman tipiye dönüşen yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Kentin yüksek ve kuzey kesimlerinde kar yağışı sürüyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’dan ardı ardına gelen kar yağışı uyarılarının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, vatandaşların kar yağışından doğacak olumsuzluklardan etkilenmemesi için çalışmalarını tamamladı.

İHA

kar yağışı , istanbul
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM