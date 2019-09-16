İstanbul'da gece metrosundan kaç kişi faydalandı ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim döneminde vadettiği icraatlardan olan 24 saat ulaşım İstanbul’da hayata geçti.

Hangi metro hatları 24 saat? Marmaray hangi günler gece çalışıyor?Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği gece ulaşımıyla ilgili son bilgileriyse İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından duyurdu. Ongun, “İstanbul’da 24 saat ulaşım uygulamasından faydalanan vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz hafta 50 bin'e yaklaştık. Cuma gecesi: 20.864 kişi. Cumartesi gecesi: 28.269 kişi” ifadelerini kullandı.