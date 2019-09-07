İstanbul'da geceyarısı Marmaray krizi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metroları Cuma ve Cumartesi günleri 24 saat yapmasının ardından Ulaştırma Bakanlığı'nın işlettiği Marmaray'ın da Cuma, Cumartesi günleri 24 saat hizmet vereceği Marmaray Bölge Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı kaynakları tarafından açıklanmıştı.

Geçen hafta yapılan açıklamanın ardından dün Marmaray'ın 24 saat olduğunu düşünerek kullanmaya giden vatandaşlar gece bir sürprizle karşılaştı çünkü Marmaray 24 saat ulaşım hizmeti vermedi!

Marmaray Bölge Müdürlüğü tarafından alınan bilgilere göre Maramaray'ın şu an 24 saat çalışmadığı önümüzdeki dönemde ise '24 saat çalışması üzerine planlar yapıldığı' ifade edildi.