İstanbul'da gıda işletmelerine kamera zorunluluğu getirildi

İstanbul Valiliği, gıda güvenliği kapsamında işletmelerde üretim ve satış alanlarına kamera sistemi kurulacağını, tüm kayıtların 30 gün süreyle muhafaza edileceğini açıkladı. Ayrıca izin belgesi bulunmayan seyyar satış aracının faaliyetine izin verilmeyeceği belirtildi.

İstanbul Valiliği, halk sağlığını korumak ve gıda kaynaklı hastalıkların önüne geçmek amacıyla alınan yeni önlemleri açıkladı. Alınan kararlar doğrultusunda, tüm gıda işletmelerinin üretim ve satış alanlarına kamera sistemi kurulması ve kayıtların 30 gün boyunca saklanması zorunlu hale getirildi.

Belediyelerden izin belgesi almayan hiçbir seyyar satış aracının faaliyetine izin verilmeyeceği belirtilirken, mevzuata aykırı davranan işletmelerin derhal mühürleneceği vurgulandı. Denetimlerin sıkılaştırılacağı bu yeni dönemde, biyosidal ürün kullanımı ve ilaçlama süreçleri de mercek altına alınarak kurallara uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada " Gıda işletmelerinde üretim ve satış alanlarına kamera sistemi kurulacak ve tüm kayıtlar 30 günsüreyle muhafaza edilecektir. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında istisnai hükümler arasına giren seyyar satış araçlarına, Belediye Başkanlıkları tarafından titizlikle incelenerek izin belgesi verilecektir. İzin belgesi bulunmayan hiçbir seyyar satış aracının faaliyetine izin verilmeyecektir. İzin belgesi verilen seyyar satış araçları, izni veren makam tarafından gıda güvenilirliği açısından takip edilecektir. Gıda işletmelerinde üretim ve satış alanlarına kamera sistemi kurulacak ve tüm kayıtlar 30 gün süreyle muhafaza edilecektir. İlaçlama hizmeti veren firmalar ve ilaçlamanın uygulandığı işletmeler denetlenecek, Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında İl-İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından idari işlem başlatılarak gerekli görülmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Alınan tüm önleyici tedbirlere rağmen muhtemel bir zehirlenme vakasının meydana gelmesi durumunda; Güvenlik Acil Durumlar ve Koordinasyon Merkezi'nden sorumlu Vali Yardımcısı başkanlığında, GAMER sekretaryası aracılığıyla ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon oluşturularak hızlı bilgi akışı sağlanacaktır. Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı hareket ettiği anlaşılan işletmeler, zabıta veya ilgili birimlerce mühürlenerek kolluk birimlerine bildirilecektir. Başta çarşı ve mahalle bekçileri olmak üzere ilgili kolluk birimlerince görevlendirilen personel tarafından mühür fekki yapılıp yapılmadığı düzenli olarak takip edilecektir. İşletme sahipleri, çalışanlar veya üçüncü kişiler tarafından mührün bozulması suretiyle işletmenin izinsiz olarak faaliyetine devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, denetimi gerçekleştiren ya da ihbarı alan kurum tarafından gerekli işlemler yapılarak sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi. 

 

