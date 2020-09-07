İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli ve Ordu çevreleri ile İstanbul'un doğusu, Düzce’nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’A YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji’nin İstanbul için yağış uyarısında şu ifadeler kullanıldı:

* Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Kocaeli çevreleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası’nın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

* Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR YARIN SAAT 18:00’E KADAR GEÇERLİ

Meteoroloji’nin uyarılarının başlangıç periyodunun bugün saat 18:00, bitiş zamanının ise yarın saat 18:00 olduğu duyuruldu.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















