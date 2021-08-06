İstanbul'da gökyüzünü saran kül bulutu için kritik uyarı

Yunanistan üzerinden gelen ve İstanbul'da gökyüzünü kaplayan küller için İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan kritik bir uyarı geldi.

Yunanistan üzerinden İstanbul'a gelen kül bulutuyla ilgili olarak İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan bir açıklama geldi.

Prof. Dr. Kadıoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İzmir, Aydın, Çanakkale ve İstanbul'da oluşan turuncu gökyüzünün nedeni Yunanistan'dan gelen sınır tabakadaki rüzgarlar. Güneş ışında 7 renkten ilkleri saçıla saçıla geriye turuncu ve kırmızı renk kaldı. Biz de onu görüyoruz. Solunum yolu hastalıklarına hassas olanlar bu havalarda dışarı çıkmaması lazım ve ulusal kalite izleme ağından kirletici miktarlarını takip etmesi gerekir."

Yunanistan üzerinden İstanbul'a gelen kül bulutuyla ilgili olarak İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan bir açıklama geldi.

Prof. Dr. Kadıoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İzmir, Aydın, Çanakkale ve İstanbul'da oluşan turuncu gökyüzünün nedeni Yunanistan'dan gelen sınır tabakadaki rüzgarlar. Güneş ışında 7 renkten ilkleri saçıla saçıla geriye turuncu ve kırmızı renk kaldı. Biz de onu görüyoruz. Solunum yolu hastalıklarına hassas olanlar bu havalarda dışarı çıkmaması lazım ve ulusal kalite izleme ağından kirletici miktarlarını takip etmesi gerekir."