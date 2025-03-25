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İstanbul'da gözaltına alınan 7 gazeteci önce adli kontrol, sonra tutuklama

İstanbul'da gözaltına alınan 7 gazeteci önce adli kontrol, sonra tutuklama
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İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için gerçekleştirilen protestolarda gözaltına alınan 7 gazeteci tutuklandı. Gazetecilerin önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp ardından tutuklanması tepki çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) merkezli soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenen eylemleri takip eden çok sayıda gazeteci gözaltına alınmıştı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gözaltına alınan gazetecilerden Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Bülent Kılıç, Zeynep Kuray, Kurtuluş Arı ve eski Cumhuriyet gazetesi muhabiri Gökhan Kam’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı.

 Ancak sendikadan yapılan ikinci açıklamada, "Altı meslektaşımızın adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı bilgisini avukatlarımızdan aldık ve bunu kamuoyu ile paylaştık. Ancak sonrasında ne olduysa oldu, sayın savcı kararını değiştirdi ve gazeteciler, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi" ifadelere yer verildi. 

Bugün hakim karşısına çıkarılan gazeteciler "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" suçlamasıyla tutuklandı.

Basın emekçileri AFP foto muhabiri Yasin Akgül, Now Haber Muhabiri Ali Onur Tosun, Foto muhabiri Bülent Kılıç, Muhabir Zeynep Kuray, İBB Foto Muhabiri Kurtuluş Arı, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam, Muhabir Hayri Tunç hakimlikçe tutuklanan isimler oldu.

Etiketler gazeteci Tutuklama gazeteciler adli kontrol
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