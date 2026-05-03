  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da güpegündüz genç kadına iğrenç taciz kamerada!

İstanbul'da güpegündüz genç kadına iğrenç taciz kamerada!

İstanbul'da güpegündüz genç kadına iğrenç taciz kamerada!
Güncelleme:

İstanbul Maltepe'de kaydedilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Durakta bekleyen bir kadının arkasına yaklaşarak iğrenç hareketlerde bulunan şahıs, vatandaşların büyük tepkisini çekti. Çevredekilere aldırış etmeden tacizini sürdüren ve ardından kayıplara karışan şüpheli için emniyet güçlerine çağrı yapıldı. Olayın yankıları sürerken, videoyu çeken kişiye yönelik "Neden müdahale etmedin?" tepkileri de gündeme oturdu.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde güpegündüz yaşanan taciz olayı, toplumsal infiale neden oldu. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntülerde, bir şahsın durakta bekleyen bir kadına yönelik gerçekleştirdiği mide bulandıran hareketler saniye saniye kaydedildi.

Maltepe'de bir otobüs durağında meydana geldi. Görüntülere göre, genç bir kadının arkasında duran şahıs, çevresindeki kalabalığa ve aydınlık havaya aldırış etmeden elini pantolonunun içine sokarak tacizde bulundu.

Bir süre boyunca kadını izleyerek iğrenç hareketlerini sürdüren şahıs, tacizinin ardından olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdi.

 Kısa sürede yayılan videonun ardından binlerce vatandaş "Bulun bu sapığı" etiketiyle emniyet yetkililerine çağrıda bulundu. Şahsın kimliğinin tespit edilmesi ve adalete teslim edilmesi için sosyal medyada büyük bir kampanya başlatıldı.

Videoyu Çeken Kişiye Tepki Yağdı

Haberin yayılmasıyla birlikte tartışmaların odağına videoyu çeken kişi de oturdu. Bazı kullanıcılar, taciz anını kaydetmek yerine şahsa müdahale edilmesi gerektiğini savunarak, "Neden sadece izledin?" ve "Müdahale etmek yerine neden çekim yapıldı?" sorularıyla tepkilerini dile getirdi.

Emniyet güçlerinin olayla ilgili inceleme başlattığı ve güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden şüphelinin kimliğini belirlemeye çalıştığı öğrenildi.

Bu Haberleri Kaçırma...

Bu kareler bugün çekildi: Birçok ilimiz beyaz örtüyle kaplandı
Bu kareler bugün çekildi: Birçok ilimiz beyaz örtüyle kaplandı
İstanbul'da kayınvalide dehşeti: Gelinini silahla öldürdü
İstanbul'da kayınvalide dehşeti: Gelinini silahla öldürdü
Peugeot yeni nesil SUV ve sedan aslanlarını ortaya çıkardı
Peugeot yeni nesil SUV ve sedan aslanlarını ortaya çıkardı
90'ların çocuk yıldızı Küçük İbo, Halil İbrahim Küçük'ün son hali görenleri şaşırttı
90'ların çocuk yıldızı Küçük İbo, Halil İbrahim Küçük'ün son hali görenleri şaşırttı
Oğlunun 2 çocuk annesi dini nikahlı sevgilisini öldüren annenin ifadesi ortaya çıktı
Oğlunun 2 çocuk annesi dini nikahlı sevgilisini öldüren annenin ifadesi ortaya çıktı
Şarkıcı Hatice aylık gelirini açıkladı: ''Hiç sahneye çıkmasam bile kazancım sabit...''
Şarkıcı Hatice aylık gelirini açıkladı: ''Hiç sahneye çıkmasam bile kazancım sabit...''
İslam Memiş altında kısa, orta ve uzun vadeli tahminlerini tek tek açıkladı
İslam Memiş altında kısa, orta ve uzun vadeli tahminlerini tek tek açıkladı
Yola saçılan vidalar trafiği felç etti: Araçlar yolda kaldı!
Yola saçılan vidalar trafiği felç etti: Araçlar yolda kaldı!
Etiketler Maltepe taciz istanbul taciz skandalı durak otobüs durağı tacizci sosyal medya İnfial
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı! İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı! İstanbul Metrosu'nda korkunç ölüm! Raylara düşen genç hayatını kaybetti! Seferler durduruldu İstanbul Metrosu'nda korkunç ölüm! Raylara düşen genç hayatını kaybetti! Seferler durduruldu Oğlunun 2 çocuk annesi dini nikahlı sevgilisini öldüren annenin ifadesi ortaya çıktı Oğlunun 2 çocuk annesi dini nikahlı sevgilisini öldüren annenin ifadesi ortaya çıktı Bilal Erdoğan'dan ''Batı'' eleştirisi: ''Allah sonumuzu hayretsin'' Bilal Erdoğan'dan ''Batı'' eleştirisi: ''Allah sonumuzu hayretsin'' Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan beklenen açıklama geldi Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan beklenen açıklama geldi 73 yaşında evlat katili oldu; cinayetini nedeni kahretti! 73 yaşında evlat katili oldu; cinayetini nedeni kahretti! Şarkıcı Hatice aylık gelirini açıkladı: ''Hiç sahneye çıkmasam bile kazancım sabit...'' Şarkıcı Hatice aylık gelirini açıkladı: ''Hiç sahneye çıkmasam bile kazancım sabit...'' Egzoz cezası çılgına çevirdi! Cezayı aracını yumruklayıp camlarını indirdi Egzoz cezası çılgına çevirdi! Cezayı aracını yumruklayıp camlarını indirdi Dondurma dolabından ceset çıktı; katil zanlısından mahkemede şoke eden savunma! Dondurma dolabından ceset çıktı; katil zanlısından mahkemede şoke eden savunma! 90'ların çocuk yıldızı Küçük İbo, Halil İbrahim Küçük'ün son hali görenleri şaşırttı 90'ların çocuk yıldızı Küçük İbo, Halil İbrahim Küçük'ün son hali görenleri şaşırttı
Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı aşk şehri Roma'da aşka geldi... Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı aşk şehri Roma'da aşka geldi... Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Korkunç kaza saniye saniye kamerada Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Korkunç kaza saniye saniye kamerada PKK'nın ''yok daha neler'' dedirten terörsüz Türkiye süreci talepleri ortaya çıktı! PKK'nın ''yok daha neler'' dedirten terörsüz Türkiye süreci talepleri ortaya çıktı! Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli; seferler iptal edildi Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli; seferler iptal edildi İzmir Çevreyolu da mı paralı olacak ? İzmir Çevreyolu da mı paralı olacak ? Karadeniz'in mor mucizesi geri döndü... Sadece 3 hafta sürüyor, tüm dünyadan turist akını yaşanıyor! Karadeniz'in mor mucizesi geri döndü... Sadece 3 hafta sürüyor, tüm dünyadan turist akını yaşanıyor! ''Saygı1'' gecesindeki 'isim krizi' lince dönüştü, Mustafa Sandal'dan Mela Bedel açıklama geldi ''Saygı1'' gecesindeki 'isim krizi' lince dönüştü, Mustafa Sandal'dan Mela Bedel açıklama geldi İslam Memiş’ten ''tufan" uyarısı! Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar ve ev alacaklar dikkat İslam Memiş’ten ''tufan" uyarısı! Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar ve ev alacaklar dikkat Şaka yapmak isterken hem 92 hektarı kül etti hem de 43,7 milyon TL tazminata mahkum oldu Şaka yapmak isterken hem 92 hektarı kül etti hem de 43,7 milyon TL tazminata mahkum oldu