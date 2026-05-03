İstanbul'da güpegündüz genç kadına iğrenç taciz kamerada!

İstanbul Maltepe'de kaydedilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Durakta bekleyen bir kadının arkasına yaklaşarak iğrenç hareketlerde bulunan şahıs, vatandaşların büyük tepkisini çekti. Çevredekilere aldırış etmeden tacizini sürdüren ve ardından kayıplara karışan şüpheli için emniyet güçlerine çağrı yapıldı. Olayın yankıları sürerken, videoyu çeken kişiye yönelik "Neden müdahale etmedin?" tepkileri de gündeme oturdu.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde güpegündüz yaşanan taciz olayı, toplumsal infiale neden oldu. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntülerde, bir şahsın durakta bekleyen bir kadına yönelik gerçekleştirdiği mide bulandıran hareketler saniye saniye kaydedildi.

Maltepe'de bir otobüs durağında meydana geldi. Görüntülere göre, genç bir kadının arkasında duran şahıs, çevresindeki kalabalığa ve aydınlık havaya aldırış etmeden elini pantolonunun içine sokarak tacizde bulundu.

Bir süre boyunca kadını izleyerek iğrenç hareketlerini sürdüren şahıs, tacizinin ardından olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdi.

Kısa sürede yayılan videonun ardından binlerce vatandaş "Bulun bu sapığı" etiketiyle emniyet yetkililerine çağrıda bulundu. Şahsın kimliğinin tespit edilmesi ve adalete teslim edilmesi için sosyal medyada büyük bir kampanya başlatıldı.

Videoyu Çeken Kişiye Tepki Yağdı

Haberin yayılmasıyla birlikte tartışmaların odağına videoyu çeken kişi de oturdu. Bazı kullanıcılar, taciz anını kaydetmek yerine şahsa müdahale edilmesi gerektiğini savunarak, "Neden sadece izledin?" ve "Müdahale etmek yerine neden çekim yapıldı?" sorularıyla tepkilerini dile getirdi.

Emniyet güçlerinin olayla ilgili inceleme başlattığı ve güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden şüphelinin kimliğini belirlemeye çalıştığı öğrenildi.