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İstanbul'da güpegündüz motosikletli infaz: 1 ölü, 3 yaralı var

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İstanbul Avcılar'da sokak ortasında motosikletli saldırganlar seyir halindeki bir araca ateş açtı. Saldırıda 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.

İstanbul Avcılar’da sokak ortasında motosikletli şahıslar tarafından seyir halindeki araca yönelik düzenlenen silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Denizköşkler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki Mehmet Polat ve yanındaki kişi araçla seyir halindeyken trafiğin bir anlık durgunluğundan faydalanan motosikletli şahıslar, silahlı saldırı düzenlendi. Art arda ateş eden şahıslar Polat’ı kafasından ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Polat, hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerine gelerek çevrede yaptığı çalışma sonucu kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA / İHA

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Etiketler avcılar mercedes motosikletili saldırganlar silahlı saldırı infaz cinayet
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