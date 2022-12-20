İstanbul’da güvenli ve ucuz araç kiralama

İstanbul’da uygun fiyata, güvenilir, hızlı ve hem lüks hem de orta sınıf araç kiralamanın en kolay yolu.

Hem sıfır km araçlarda hem de ikinci el araçlardaki artan fiyatlar sonrası araç alamayan vatandaşların tercihi yeniden “kiralık araçlar” oldu.

RentMaster Araç Kiralama Şirketi İstanbul’da kiralık araç arayan vatandaşlara, güvenilir, hızlı ve uygun fiyata hem lüks hem de orta sınıf araç kiralama hizmeti veriyor.

Araç kiralama hizmetinde önceliği müşteri memnuniyetine veren RentMaster Araç Kiralama Şirketi günlük kiralık araç arayanlar bireysel ve kurumsal müşterilere hizmet veriyor.

RentMaster Araç Kiralama internet sitesi güvenilir alt yapısıyla araç kiralamak isteyenlere araçlar arasında karşılaştırma yapma olanağı da sağlıyor. RentMaster’ın bünyesinde son model araçlarla birlikte daha ekonomik grup araçlar da yer alıyor. Böylece araç kiralamak isteyenler kendi bütçesine göre tercihlerini kendileri belirleyebiliyor.

Kiralık araç arayanlar RentMaster Araç Kiralama Şirketi’nin internet sitesi üzerinden firma bünyesinde bulunan farklı özellik ve tipteki araçları karşılaştırabilir, hem bütçesine göre hem de beklentisine göre kolayca kiralama yapabiliyor.

Merkez ofisi İstanbul Bağcılar Ağaoğlu My Office’te bulunan RentMaster Araç Kiralama Şirketi’ne 7 gün 24 saat esasıyla 0 505 789 06 55 iletişim numarasından ulaşmak da mümkün.

Günümüzde araç kiralamanın artık araç sahibi olmaktan çok daha uygun olduğunu belirten RentMaster Araç Kiralama Şirketi sahibi Necip İlhan tüketicileri araç kiralamadan önce kiralama yapan firmayı araştırıp, kiralama şartlarını öğrenmiş ve kiralanacak aracın durumuyla ilgili net bilgi sahibi olması gerektiği konusunda uyardı.

Tüketicilere, kiralama firmasından kiralayacakları aracın, sigorta, kasko ve bakım durumuyla ilgili mutlaka bilgi almaları gerektiğini belirten Necip İlhan, RentMaster Araç Kiralama şirketi olarak trafik sigortaları, kaskoları, bakımları tam ve zamanında yapılmış araçlarla kiralama hizmet verdiklerini de sözlerine etkiledi.

Araç kiralama sektöründe hizmet vermeye başladıkları günden bu yana ilk olarak tüketici memnuniyetine öncelik verdiklerini belirten RentMaster Araç Kiralama Şirketi sahibi Necip İlhan, “Biz para kazandığımız zaman değil, asıl müşterinin memnuniyetini ve devamlılığını sağladığımız zaman kazanıyoruz” dedi.