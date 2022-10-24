İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik felç
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyesine ulaştı.
Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde sabahın ilk saatlerinden itibaren büyük ölçüde yoğunluk yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 08.10 itibarıyla yüzde 60 olarak ölçüldü.
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