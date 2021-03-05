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İstanbul'da halaylı, palyaçolu açılışa polis müdahalesi

İstanbul'da halaylı, palyaçolu açılışa polis müdahalesi

İstanbul Avcılar'da bir restoranın açılışında müzik eşliğinde halay çeken gruba polis müdahale etti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında kontrollü normalleşme kapsamında kafe ve restoranların yeniden açılmasına karar verilmesinin ardından Merkez Mahallesi'ndeki Talimhane Caddesi üzerinde yabancı uyruklu kişiler tarafından hazırlıkları günler öncesinden yapılan restoran için renkli açılış düzenlendi. İş yerinin çevresi balonlarla donatılırken, palyaço ve gösteri ekibi hazırlandı.

TÜRKÇE VE ARAPÇA MÜZİKLER ÇALINDI

Kurulan ses sistemi ile Türkçe ve Arapça müzikler çalındı. Yoldan geçenlerin ilgi ile izlediği açılış için restoranın önünde toplananların sayısı giderek artarken, bazı çocuklara dürüm kebap ikram edildi. Üzerlerinde yöresel kıyafet bulunan 6 kişi, müzik eşliğinde oyun oynayarak halay çekti.

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAĞI UYARISINDA BULUNULDU

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Aşayiş ekibi otomobilinden yaptığı anonsla salgın hastalık tehdidinin henüz bitmediğini, toplananların sosyal mesafeye uygun davranmamaları halinde cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu. Bunun üzerine halay ve müzikli eğlenceye son verildi.

DHA

Etiketler avcılar restoran açılışı koronavirüs
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