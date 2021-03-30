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İstanbul'da halı saha ve yüzme havuzları için yeni karar

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi HES koduyla birlikte seyirci-refakatçi-misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında halı saha ve yüzme havuzlarının çalışabilmesine karar verdi.

Corona virüs önlemleri kapsamında kapatılan İstanbul'daki halı saha ve yüzme havuzları faaliyetlerine devam edebilecek. 

Açıklama,  İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yapıldı. 

Bu kapsamda, ''İlimizde daha önce faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci,refakatçi,misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilmelerine karar verilmiştir'' ifadelerine yer verildi.  

Etiketler halı saha yüzme havuzu karar istanbul istanbul halı saha
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