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İstanbul'da Halk TV binasına saldırı

İstanbul'da Halk TV binasına saldırı
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İstanbul Zeytinburnu'nda Halk TV'ye ait iş yerindeki malzemelere zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Halk TV'nin Zeytinburnu'ndaki binasına girilerek saldırıda bulunulmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bugün saat 11.00 sıralarında Maltepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir ulusal kanala yönelik gerçekleştirilen "mala zarar verme" konusuyla ilgili çalışma başlatıldığı belirtilerek, "Yürütülen çalışmalarda, kanal içerisine girdiği belirlenen Y.P. isimli şahsın, çalışanlara yönelik sinkaflı kelimeler kullandığı ve kanal malzemelerine zarar verdiği belirlenmiş, şahıs olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Zanlının "kasten yaralama", "güveni kötüye kullanma" ve "kullanmak için uyuşturucu bulundurma" ve benzeri suçlardan toplam 16 kaydının olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, ayrıca şüphelinin yakalandığı sırada da alkollü olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

AA

Etiketler zeytinburnu halk tv binası Emniyet
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