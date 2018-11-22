İstanbul'da hangi parti yüzda kaç oy alıyor ?

PİAR Araştırma Şirketi, Kasım ayı araştırma sonuçlarını açıkladı. Üç büyükşehirde SMS Online yöntemi ile gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre İstanbul'da AK Parti ile CHP başa baş gidiyor. İzmir sonuçları da dikkat çekti.



Araştırmaya göre İstanbul'da AK Parti ciddi oranda oy kaybederken muhalafetin oyu Cumhur İttifakı'nın önünde. "Adaya bağlı kararsızlar" yüzde 19 ile 3. sırada.

"31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy vermeyi düşündüğünüz parti hangisidir?" sorularının yöneltildiği ankette AK Parti, yüzde 32.8 ile birinci parti. Hemen ardından gelen CHP'de oran yüzde 32.6. HDP yüzde 5 iken MHP yüzde 4.5, İyi Parti ise yüzde 3.1 oy alıyor.

İZMİR

Olası bir genel seçimde İzmir'de de AK Parti-MHP toplamı yüzde 1,5 oranında oy kaybediyor.