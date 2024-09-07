  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da hastane saldırısıyla ilgili 24 tutuklama

İstanbul'da hastane saldırısıyla ilgili 24 tutuklama

İstanbul'da hastane saldırısıyla ilgili 24 tutuklama
Güncelleme:

İstanbul Bahçelievler'de bir hastanenin acil servisine silahlı saldırı düzenleyen şüphelilere yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Bahçelievler’de hastanenin acil servisine silahlı saldırı düzenleyen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Birbiriyle husumetli 'atız-casper' isimli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 29 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24’ü tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bahçelievler’de 31 Ağustos Cumartesi günü Mahmut Bey Caddesi'nde kaldırımda yürüyen 3 kişiye yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda E.K. isimli bir kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının yakınlarına yönelik yine bir silahlı saldırı düzenlendi. Burada da biri polis, biri jandarma olmak üzere 5 kişi yaralandı. 2 ayrı silahlı saldırının ardından polis, konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

 Yapılan çalışmaların ardından silahlı saldırıların birbiriyle husumetli 'atız-casper' isimli 2 ayrı organize suç örgütü arasında yaşandığı tespit edildi. Çalışmalarını tamamlayan polis şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

Yerlikaya açıklamasında, "27 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde birbirleriyle husumetli olan iki organize suç örgütü arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişinin yaralandığı, 30 Ağustos 2024 tarihinde Bahçelievler ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda ise örgüt üyesi E.K. isimli kişinin öldürüldüğü ve 1 kişinin yaralandığı, 30 Ağustos 2024 tarihinde Bahçelievler ilçesi Devlet Hastanesi önünde husumetli olduğu gruba karşı gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda orada bulunan bir polis memuru, bir jandarma personeli, bir özel güvenlik görevlisi ve 2 sivil vatandaşımız olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığı eylemlere karıştıkları ve eylem hazırlığında oldukları tespit edilen organize suç örgütü üyelerine karşı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul genelinde faaliyet gösteren 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik 'KUYU-23' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 2 Ak-47 uzun namlulu silah, 9 ruhsatsız tabanca, 3 çalıntı motosiklet, bir eylemde kullanılan otomobil, bir çalıntı otomobil, 4 kar maskesi, 2 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi" ifadelerini kullandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24’ü tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler istanbul hastane baskın hastane baskını
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Benzindeki indirim pompaya yansıdı Benzindeki indirim pompaya yansıdı Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan açıklama: Narlı Fayı’nın güney bölümü kırıldı Kahramanmaraş depremi sonrası korkutan açıklama: Narlı Fayı’nın güney bölümü kırıldı Yanlış beyan vererek sosyal yardım alanlara kötü haber: Maliye mercek altına alacak Yanlış beyan vererek sosyal yardım alanlara kötü haber: Maliye mercek altına alacak Maaş hesabı yapan emeklilere kötü haber: ''Sıfır zam'' tehlikesi kapıda Maaş hesabı yapan emeklilere kötü haber: ''Sıfır zam'' tehlikesi kapıda Defne Samyeli kırmızı mini dekolteli elbisesiyle yürek hoplattı Defne Samyeli kırmızı mini dekolteli elbisesiyle yürek hoplattı MEB'den sınav sisteminde yeni değişiklik MEB'den sınav sisteminde yeni değişiklik Oğuzhan Özyakup futbolu bırakma nedenlerinden birini açıkladı Oğuzhan Özyakup futbolu bırakma nedenlerinden birini açıkladı Uzayda mahsur kalan Starliner, 3 ay sonra Dünya'ya iniş yaptı Uzayda mahsur kalan Starliner, 3 ay sonra Dünya'ya iniş yaptı Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da organize suç örgütlerine operasyon Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da organize suç örgütlerine operasyon İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılma nedeni belli oldu İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılma nedeni belli oldu
Kredi çekecekler dikkat: Faiz oranları düştü Kredi çekecekler dikkat: Faiz oranları düştü Tarım Kredi Market'te Eylül indirimi! Tarım Kredi Market'te Eylül indirimi! Meteorolojiden uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteorolojiden uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat Erdoğan imzaladı: Tüm kurum ve kuruluşlara genelge Erdoğan imzaladı: Tüm kurum ve kuruluşlara genelge Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem Kop Tüneli'nde göçük: 1 İşçi hayatını kaybetti Kop Tüneli'nde göçük: 1 İşçi hayatını kaybetti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması Türkiye'de en çok kullanılan bebek isimleri belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan bebek isimleri belli oldu