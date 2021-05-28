  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da hastaneler arasında ''drone''lar çalışacak

İstanbul'da hastaneler arasında ''drone''lar çalışacak

İstanbul'da hastaneler arasında ''drone''lar çalışacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), özel bir sağlık kuruluşunun Kadıköy'deki iki hastanesi arasında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile ilaç taşınması için NOTAM yayımladı.

SHGM tarafından konuyla ilgili resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Acıbadem Sağlık Grubu tarafından 27 Mayıs 2021-06 Haziran 2021 tarihleri arasında Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi ve Acıbadem Kozyatağı Hastanesi arasında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile hafif ilaç taşıması yapılabilmesinin değerlendirilmesi amacıyla, test uçuşları gerçekleştirilebilmesi için Genel Müdürlüğümüz tarafından NOTAM yayınlanarak yapılacak faaliyetin tüm hava sahası kullanıcılarına duyurulması sağlanmıştır" denildi.

Etiketler drone istanbul kadıköy
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rıdvan Dilmen özür diledi
Yerli ve milli Oruç Reis, özel sektöre gidiyor...
BİM'den ay sonu sürprizi: BİM aktüel kataloğu yayınlandı
Hafta sonu sokağa çıkma yasakları kalkıyor
Çiller - Peker görüşmesi doğrulandı... Peki ikili neler ne konuştu?
Türkiye'nin aşı takvimi güncellendi: 1 Haziran itibariyle bir grup daha aşılanacak
Yağışlar çok fena vuracak! Yaz günü kış geri geliyor
Muharrem İnce: Ortada devlet diye bir şey kalmadı, devlet çöktü
Dolar'da ani yükseliş! Piyasalar bir anda yükselişe geçti
2023'e 2 kala... Seçim sistemi yine değişiyor! İşte yeni taslağın ayrıntıları