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İstanbul'da hava trafiği karıştı; uçaklar inemedi

İstanbul'da hava trafiği karıştı; uçaklar inemedi
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İstanbul'da etkili olan lodos ve şiddetli yağış nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaklaşık 2 saat uçakların inişi yapılamadı.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran kuvvetli yağış ve lodos, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda aksamalar yaşanmasına neden oldu. Meteorolojinin uyarılarının ardından yüzde 10 civarında uçuşların iptal edildiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise uçuş iptali yaşandı. Olumsuz hava şartlarının etkili olduğu 08.39- 10.35 arası havalimanına uçakların inişi yapılamadı. Bu sırada uçaklar uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren Pegasus, AJet ve diğer havayollarına ait uçaklar ise başta İzmir ve Ankara olmak üzere başka havalimanlarına yönlendirildi.

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DHA

Etiketler istanbul LODOS hava trafiği
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