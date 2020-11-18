  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Kasım 2020 16:29

İstanbul'da hortum çıktı! O anlar kamerada

Arnavutköy Karaburun'da hortum çıktı. Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

A+ A-

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu. Arnavutköy, Karaburun'da ise denizde hortum oluştu. Çıkan hortum bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

DHA

hortum , arnavutköy
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM