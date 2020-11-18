İstanbul'da hortum çıktı! O anlar kamerada

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu. Arnavutköy, Karaburun'da ise denizde hortum oluştu. Çıkan hortum bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
DHA
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