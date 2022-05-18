İstanbul'da hortum! Korku dolu anlar kamerada

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde akşam saatlerinde yol kenarında çıkan hortum paniğe neden oldu. O anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında bir anda yol kenarında çıkan hortum paniğe neden oldu

Hortum araçlar arasında çıkan hortum caddeden geçenler arasında paniğe neden oldu. Hortum büyümeden kısa süre sonra yok oldu. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, 30 saniye süren hortum güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, park halindeki araçların arasında başlayan hortumun bir süre sonra şiddetini artırarak ilerlediği ve gözden kaybolduğu görüldü.

Hortumu gören motokurye Yener Polat, "Arkadaşlarla üç kişi burada oturuyorduk. Sohbet muhabbet ediyorduk. Kuryeyiz zaten biz paket servisindeyiz. Arkamızda, şöyle ufaktan oluşmaya başladı. Sonra bir anda büyümeye başladı. Bağrışmalar falan oluşmaya başladı. İşte arkadaşlar falan burada bayanlar geçiyordu. Çığlık attılar. Böyle zaten 30-40 saniye kısa süreli bir şey oldu. Benim de hayatımda ilk defa böyle bir şey gerçekleşti. Başımızdan böyle ufak 30-40 saniyelik bir olay geçti. Bayağı bir havalanınca o taşlar bizim üzerimize, motorlarımıza, işte kasklarımıza ufaktan bir taşlar döküldü. Toz toprak oldu. Aradaki araçların arasında bayağı oluştu. Onlar belki zarar görmüş olabilir de çok maddi hasar olduğunu sanmıyorum" dedi.