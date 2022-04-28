İstanbul’da hücre evine baskın! Bayramı kana bulayacaklardı

Açıklama İçişleri Bakanı Soylu'dan geldi. İstanbul’daki hücre evinde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Basında yakalanan zanlıların bayramda İstanbul'da kanlı eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sancaktepe’de ‘DKP/BÖG hücre evinde’ patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı, bomba düzenekleri ile mühimmat ele geçirildiğini, buna ilişkin üç kişinin yakalandığını bildirdi.

Bursa’da 20 Nisan’da gardiyanları taşıyan otobüsün geçişi sırasında el yapımı patlayıcı (EYP) infilak ettirilmiş, bir personel hayatını kaybetmişti. İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesindeyse bir gün sonra Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) ofisine saldırı düzenlenmiş, olay yerinde EYP parçaları bulunduğu açıklanmıştı.

Soylu, geçtiğimiz hafta saldırılarla ilgili ”PKK’ya taşeronluk yapan iki örgütle bağlantılılar. Bursa’daki eylemi MLKP, İstanbul’dakini ise DKP-BÖG örgütü gerçekleştirdi” demişti.

TÜGVA saldırısıyla ilgili olarak iki kişi gözaltına alınmıştı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında örgütle ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu: “Sancaktepe’de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun”.