  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul’da hücre evine baskın! Bayramı kana bulayacaklardı

İstanbul’da hücre evine baskın! Bayramı kana bulayacaklardı

Açıklama İçişleri Bakanı Soylu'dan geldi. İstanbul’daki hücre evinde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Basında yakalanan zanlıların bayramda İstanbul'da kanlı eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sancaktepe’de ‘DKP/BÖG hücre evinde’ patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı, bomba düzenekleri ile mühimmat ele geçirildiğini, buna ilişkin üç kişinin yakalandığını bildirdi.

Bursa’da 20 Nisan’da gardiyanları taşıyan otobüsün geçişi sırasında el yapımı patlayıcı (EYP) infilak ettirilmiş, bir personel hayatını kaybetmişti. İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesindeyse bir gün sonra Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) ofisine saldırı düzenlenmiş, olay yerinde EYP parçaları bulunduğu açıklanmıştı.

 Soylu, geçtiğimiz hafta saldırılarla ilgili ”PKK’ya taşeronluk yapan iki örgütle bağlantılılar. Bursa’daki eylemi MLKP, İstanbul’dakini ise DKP-BÖG örgütü gerçekleştirdi” demişti.

TÜGVA saldırısıyla ilgili olarak iki kişi gözaltına alınmıştı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında örgütle ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu: “Sancaktepe’de bir terör hücresi daha çökertildi. DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun”.

 

Etiketler Süleyman Soylu sancaktepe dkp/bög hücre hücre evi patlayıcı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul Boğazı'nda 80 bin kişilik iftar
Korku filmini aratmıyor! 33 yıldır ''aşığım'' dediği yılanlarla aynı evde yaşıyor
Trabzon'da Fenerbahçe'yi mezara gömdüler
FED altını fena vurdu! Altın fiyatları çöktü
Osman Kavala'dan ilk açıklama: ''İpleri olsa asacaklardı!''
Kapalı da olsa prize bağlı cihazların, şarj aletlerinin faturaya olan yükü hesaplandı
İstanbul'da korkunç olay! Alevler yükseldi, içerisinde 3 bebek vardı
Yağışlı hava geri geliyor... İşte haritalarla 5 günlük hava tahminleri
Bakan Nureddin Nebati alkış alamayınca...