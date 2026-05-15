İstanbul'da iki metro hattında arıza: İstasyonlar tıklım tıklım doldu!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Yenikapı-Hacıosman ve M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metro hatlarında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yaşana teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Akşam, iş çıkış saatlerinde bazı duraklarda yoğunluk oluştu.
Metro İstanbul'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman ve M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metro hatlarında teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Sefeler normale döndü
Evlerine dönenler ve Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması için Seyrantepe'ye gitmek isteyen taraftarlar uzun süre duraklarda bekledi. Yaklaşık 1 saat süren arızanın giderilmesinin ardından metro hatlarında seferler normale döndü.
DHA
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol