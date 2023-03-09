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  3. İstanbul'da ilginç gelişme: Vapur iskelesi Emniyet tedbirleri kapsamında kapatıldı!

İstanbul'da ilginç gelişme: Vapur iskelesi Emniyet tedbirleri kapsamında kapatıldı!

İstanbul'da ilginç gelişme: Vapur iskelesi Emniyet tedbirleri kapsamında kapatıldı!
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İstanbul Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi 'emniyet tedbirleri' kapsamında saat 15.00'e kadar hizmet vermeyecek.

Şehir Hatları, İstanbul Valiliği tarafından alınan emniyet tedbirleri kapsamında Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi’nin 15.00’e kadar kapalı olacağını, seferlerin Tarihi Beşiktaş İskelesi’nden yapılacağını bildirdi.

Şehir Hatları AŞ’nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

“9 Mart tarihinde, İstanbul Valiliği tarafından alınan emniyet tedbirleri kapsamında Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi 11.00-15.00 saatleri arasında kapalı olacaktır. Belirlenen saatler arasındaki seferlerimiz Tarihi Beşiktaş İskelesi’nden yapılacaktır.”

Beşiktaş bağlantılı tüm seferlerin belirtilen saatler arasında Tarihi Beşiktaş İskelesi’nden yapılacağı için gecikmeler yaşanabileceği belirtilen duyuruda, “Anlayışınız için teşekkürler.” ifadesi kullanıldı.

Etiketler Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi emniyet istanbul
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