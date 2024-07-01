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İstanbul'da inşaatta çıkan yangın nedeniyle işçiler mahsu kaldı

İstanbul'da inşaatta çıkan yangın nedeniyle işçiler mahsu kaldı
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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir inşaat halindeki 4 katlı binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle işçiler binada mahsur kaldı.

Sultangazi'de inşaat halindeki 4 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında bazı işçiler inşaat halindeki binanın çatısında mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Yangın, saat 18.00 sıralarında Sultangazi Yahya Mahallesi’nde inşaat halindeki 4 katlı binada çıktı.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangın esnasında inşaatta çalışan bazı işçiler mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri mahsur kalan işçileri kurtardı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

 Polis ekiplerinin yangınla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

Etiketler inşaat yangın
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