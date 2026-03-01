İstanbul'da İran bayrakları yarıya indirildi

  1. Anasayfa
ABD'nin İran'a saldırıları sırasında İran dini lideri Ayetullah Hamaney'in öldürülmesi sonrası İstanbul Fatih'te bulunan İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’nda bayraklar yarıya indirildi.

ABD ile İsrail tarafından İran’a yönelik saldırılar sırasında İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney (86) de öldürüldü.

Hamaney’in ölümünün arından ülke genelinde 40 günlük ulusal yas ilan edildi.

Alınan yas kararı sonrasında Fatih'te bulunan İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’nda bayraklar yarıya indirildi.

