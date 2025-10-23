  1. Anasayfa
İstanbul'da iş çıkış saatinde trafik durdu

İstanbul'da iş çıkış saatinde trafik durdu
Güncelleme:

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'e ulaştı. Birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.57 itibariyle yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu’nun Sefaköy Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü. 

 

DHA

istanbul trafik yoğunluğu
