İstanbul'da iş çıkış saatinde yoğun trafik

İstanbul'da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu saat 17.30 itibariyle yüzde 69'lara ulaştığı görüldü.

İstanbul'da iş çıkış saatinde trafikte yoğunluk yaşanıyor. D-100 Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 17.30 itibariyle yüzde 69 olarak görülüyor.