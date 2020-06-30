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  3. 30 Haziran 2020 20:29

İstanbul'da iş çıkışı trafik yoğunluğu

İstanbul'da saat 18.30 sıralarında iş çıkışıyla birlikte trafikte ve metrobüste yoğunluk yüzde 60'lara kadar ulaştı. Yenibosna metrobüs sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

İstanbul'da iş çıkışı trafik yoğunluğu
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İş çıkış saatiyle birlikte İstanbul'da yoğunluk yaşandı. D-100 Karayolu ve Mahmutbey Gişeler mevkiinde trafik durma noktasına gelirken, trafik yoğunluğu saat 18.30 itibariyle yüzde 60'ı buldu. Özellikle D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde hem Edirne istikameti hem de Ankara istikametinde trafik oluştu. Öte yandan, Yenibosna metrobüs durağı ve üst geçidinde yoğunluk yaşandı. Metrobüs durağında bekleyen vatandaşların kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Metrobüsten inen Osman Kalay, "Beylikdüzü'nden geliyorum yoğunluk vardı. Elimizden geldiğince sosyal mesafeye dikkat ediyoruz ama mecburi insanlara yaklaşıyoruz. Çift maske takıyorum kendimi korumaya çalışıyorum. Çünkü yaşlılarımız var. Mümkün olduğunca koruyoruz ama sosyal mesafe fazla yok" diye konuştu.

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istanbul , trafik , yoğunluk
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