İstanbul'da iş yerleri yeni normale geceden hazır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan "kademeli normalleşme" kararları sonrasında bazı iş yeri sahiplerinin geceden hazırlıklarını yaptığı görüldü.

Ümraniye ve diğer ilçelerde restoran, pastanelerde dün akşam alınan karar sonrası iş yerlerindeki masa ve sandalyeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenledi. Müşterilerine kavuşmayı bekleyen işletme sahipleri karardan sonra mutluluklarını dile getirdi.

MÜŞTERİMİZE HASRET KALDIK

Restoran sahibi Emre Samancı "Bugün bu saat itibaren bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Müşterimizi ağırlamaya hazırız. Müşterimize baya hasret kaldık ve özledik. Müşterimizin gelmelerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Restoranımız da önlem olarak, ilk önce yüzde 50 kapasitesi çalışmak üzere restoranın içerisindeki masa düzeni ayarladık. Dezenfektan ve gerekli sarf malzemelerimizi ayarladık. Çok heyecanlıyız. Uzun aradan sonra müşterimize kavuşacağız" dedi.

"MUTLUYUZ, MÜŞTERİLERİMİZİ ÖZLEDİK"

Fatih'te bulunan bir kebap salonu yetkilisi Ahmet Gök, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre, yüzde elli kapasiteyle sayın müşterilerimize hizmet vermek için gerekli hazırlıkları hijyen kurallarına uygulayarak hazırlığımıza başladık, bismillah diyerek. Sabah işimize bakacağız, sevgili müşterilerimizi bekliyoruz. İçleri rahat bir şekilde gelip yiyebilirler. Hijyen kurallarına uyarak hizmetimize devam etmekteyiz. Yaklaşık 4 aydır beklediğimiz bir karardı, mutluyuz yani. İşimizi de özledik, müşterilerimizi de özledik. Sabah 07.00 ile akşam 19.00 arası bekliyoruz müşterilerimizi. Akşam 19.00'dan sonra ise paket ya da gel al şeklinde devam edeceğiz" dedi.

DHA