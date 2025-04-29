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İstanbul’da İSPARK'a ait 36 otopark kapatıldı

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İstanbul’da İSPARK tarafından işletilen 36 otoparkın ruhsatları olmadığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri tarafından kapatıldığı iddia edildi.

İddiaya göre İstanbul’da İSPARK tarafından işletilen 36 otopark, İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle mühürlendi. Kapatılan otoparklardan Küçükçekmece’de bulunan Fevzi Çakmak Meydanı Zemin Altı Otoparkı’na girmeye çalışan vatandaşlara araçlarını park edemeyecekleri bildirildi. Otoparklarda bulunan araçlar için çıkışların ise açık olduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili konuşan vatandaş Levent Komanlı," İSPARK’ın mühürlendiğini söylüyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mühürlemiş. Gerekçe yok. Sadece çıkış var, giriş yok. Abone olduğumuz için aracı almaya geldik. Nedeni kimse söylemiyor. Görevli arkadaşlar da bilmiyor" dedi.

"Sosyal medyadan duyup geldik"

Aracı için otoparka gelen bir başka vatandaş Uğurcan Kurucu ise, "Geldik. Zabıta tarafından galiba gündüz mühürlenmiş. Giriş alınmıyor. Çıkış yapılması söyleniyor. Ancak geldiğimiz diğer günde de giriş yapamayacağız. Durum belli değil. Herhangi bir şey söylenmemiş. O yüzden çıkış yapacağız mı kalacağız mı bilemiyoruz maalesef. 7 aydır aboneyim. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Çıkış yapsak tekrar giremeyeceğiz. Herhangi bir mesaj, bilgilendirme de gelmedi. Sosyal medyada duyup geldik" diye konuştu.

İHA

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