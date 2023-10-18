İstanbul'da İsrail Konsolosluğu'na havai fişekli saldırı

Türkiye'nin dört bir yanından İsrail'e karşı protestolar devam ediyor. İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde toplanan kalabalık grup, konsolosluğa ''havai fişek'' attı.

İsrail'in Gazze'de hastaneyi vurmasının ardından başlayan protestolar Türkiye genelinde devam ediyor. Çeşitli illerde bir araya gelen gruplar Filistin ile dayanışma mesajı vererek İsrail'i protesto ediyor.

KONSOLOSLUĞA HAVAİ FİŞEK ATTILAR

Son olarak akşam saatlerinde toplanan kalabalık bir grup İsrail Konsolosluğu önünde bir araya geldi, savaş karşıtı sloganlar attı.

Protesto sırasında İsrail Konsolosluğu'nun olduğu binaya doğru havai fişekler atıldı. O anlar kameraya yansıdı.