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İstanbul'da kaç doz aşı yapıldı? Vali Yerlikaya paylaştı

İstanbul'da kaç doz aşı yapıldı? Vali Yerlikaya paylaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte toplam 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldığını ve aşılamada yüzde 51'e ulaşıldığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul'da aşılama oranlarını açıkladı.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "İstanbul'umuzda aşı seferberliğimiz sürüyor. 20 Haziran itibariyle, 1. doz: 5.235.899, 2. doz: 2.354.711, Toplamda 7.590.610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10.245.006. %51'e ulaştık." ifadelerini kullandı.

TOPLAM YAPILAN AŞI MİKTARI 42 MİLYONU AŞTI 

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 21 Haziran itibariyle toplam 42 milyon 567 bin koronavirüs aşısı yapıldı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 28 milyon 80 bin, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 14 milyon 487 bin oldu.

 

Etiketler istanbul koronavirüs aşısı aşı miktarı vali yerlikaya
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