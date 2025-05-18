İstanbul'da kaçak 3 klinik ve muayenehane mühürlendi

İstanbul Esenyurt'ta ruhsatsız olduğu belirlenen 3 klinik ve muayenehane mühürlendi.

Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Bağlarçeşme Mahallesi'nde hizmet veren kliniklere yönelik çok sayıda ihbarı değerlendirerek denetim yaptı. Yapılan çalışmalarda ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 klinik ve muayenehane mühürleyerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Denetimlerini sürdüren ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri, aynı bölgede ruhsatlı faaliyet gösteren ancak evraklarında eksiklik olan klinik ve muayenehaneleri ise yasal işlem başlatarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi.

DHA