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  3. İstanbul'da ''kaldırım magandalarına'' en güzel tepki

İstanbul'da ''kaldırım magandalarına'' en güzel tepki

İstanbul'da ''kaldırım magandalarına'' en güzel tepki

İstanbul Şişli'de kaldırıma park edilen bir aracın camına yapıştırılan mesaj dikkat çekti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir otomobilin kaldırıma park edilmesine tepki olarak, cama asılan "Değerli öküz, aracını düzgün yere park et" mesajının benzeri İstanbul'da da gerçekleşti.
İstanbul Şişli'de kaldırıma park eden bir aracın camına, "Yaya yoluna bu aracı park ettiğim için ben bir gerizekalıyım" yazısı asıldı. Yazı, sosyal medyada paylaşıldı.

Etiketler kaldırım maganda kaldırım işgali otomobil park kağıt
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